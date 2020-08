Regionali: Falanga (Udc): multa a Salvini, da Mastella caduta di stile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Falanga ha dunque proseguito: "Perché multare urbi et orbi il segretario leghista, diffondendo la notizia a mezzo stampa, perché non indossava la mascherina protettiva? Ok alla sanzione, ci sta. Ma non poteva elevargliela in silenzio e con discrezione? O devo pensare che Mastella andava alla ricerca della spettacolarizzazione del gesto, in stile Vincenzo De Luca, accusando Salvini di essere l'untore di turno pronto a mettere in pericolo la salute della popolazione beneventana?". Quindi ha concluso: "Diciamola tutta: da Mastella è arrivata un'esagerata caduta di stile. La smetta di rincorrere lo show solo per un po' di propaganda elettorale a buon mercato". (Ren)