© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in una situazione paradossale: in Campania c’è ordinanza per rendere obbligatoria quarantena il 12 agosto, nel Nord non vi è nessun obbligo né di quarantena, né tampone, né isolamento. A me pare francamente sconcertante. Pensiamo a noi". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)