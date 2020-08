Abruzzo: a L'Aquila 726ma edizione di "Perdonanza", il 30 agosto omaggio a Ennio Morricone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Perdonanza, giunta alla sua 726ma edizione - l'indulgenza plenaria fu, infatti, concessa nel 1294 - sarà la prima dopo l'iscrizione alla lista Unesco, come Patrimonio culturale immateriale dell'umanità, in particolare per gli aspetti legati alle ritualità popolari connesse alla sua celebrazione, ovvero il cammino del "Fuoco del Morrone" che ha ripreso dal 1980 il tragitto di Pietro Angeleri dall'Eremo di Sant'Onofrio a Majella all'Aquila. Una città in continua evoluzione e sempre pronta ad affrontare gli ostacoli, che proprio con questo spirito si candida a Città della Cultura 2022. L'evento annuale più importante del capoluogo abruzzese, non si è fermato mai, superando ogni difficoltà: il terremoto, la pandemia dovuta al Covid-19, i terribili incendi che recentemente hanno distrutto quasi 800 ettari di boschi, assumendo una valenza, in questa edizione, sempre più significativa. Ancora una volta L'Aquila fa da apripista per tutto ciò che concerne i grandi appuntamenti live, dimostrando che anche in una fase delicata come questa si può ripartire dalla cultura. (Gru)