Coronavirus: De Luca, indossare mascherina e sostenere piano regionale sicurezza

- "Dobbiamo avere la consapevolezza che siamo in fase delicata che richiede attenzione a tutti. Chiedo a ogni concittadino un’attenzione rinnovata. Indossiamo le mascherine sempre, obbligatoriamente nei locali e negli assembramenti. Laviamoci le mani, evitiamo scarsa responsabilità per fare in modo che piano sicurezza sia efficace e ci consenta di contenere, nell’arco del prossimo mese, i contagi nella nostra Regione". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)