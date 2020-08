Coronavirus: in Sardegna l'indice Rt sale a 1,1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Brutte notizie per la Sardegna dal report settimanale stilato da Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute: l'indice Rt, che certifica i contagi da Covid, sale a quota 1,1. Non una sorpresa, visti i casi di contagio degli ultimi giorni. Un valore condiviso con altre quattro regioni: Calabria, Umbria, Liguria e Campania. Scende l'età media dei contagi da Covid in tutta Italia: 29 anni, confermando il trend in diminuzione. La circolazione avviene oggi con maggiore frequenza nelle fasce di età più giovani, in un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali, inclusi luoghi di aggregazione, e di aumentata mobilità. Si riscontra un cambiamento nelle dinamiche di trasmissione, con emergenza di casi e focolai associati ad attività ricreative sia sul territorio nazionale che all'estero, ed una minore gravità clinica dei casi diagnosticati che, nella maggior parte dei casi, sono asintomatici. "Bisogna tuttavia interpretare con cautela l'indice di trasmissione nazionale in questo particolare momento dell'epidemia - spiegano da Iss e ministero della Salute -. Infatti Rt calcolato sui casi sintomatici, pur rimanendo l'indicatore più affidabile a livello regionale e confrontabile nel tempo per il monitoraggio della trasmissibilità, potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a livello nazionale. Pertanto l'Rt nazionale deve essere sempre interpretato tenendo anche in considerazione il dato di incidenza".