Salerno: Provenza (M5s), fare luce su dati inquinamento Fonderie Pisano per tutela salute cittadini (2)

- Provenza ha continuato: "Da anni si riscontra la presenza di metalli pesanti nell'organismo dei residenti e gli studi avrebbero dovuto mettere in luce un eventuale legame tra le Fonderie e l' insorgenza di tumori, anche rari, e di malattie respiratorie tra gli abitanti della zona". Il deputato del Movimento cinque stelle ha proseguito: "Lo stabilimento, che risale agli anni 60, classificato "industria insalubre di prima classe", già sequestrato e al centro di vicende giudiziarie, nonostante non sia mai stato significativamente adeguato agli standard anti inquinamento, in pieno lockdown si è visto prorogare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per altri dodici anni". Quindi il parlamentare ha concluso: "Auspico con forza che il ministro interpellato attivi ogni azione necessaria per fare luce sui dati, anche tramite l'istituto Superiore di Sanità, con il primario obiettivo di tutelare il diritto alla salute dell'intera comunità". (Ren)