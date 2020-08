Sardegna: sindacati, Procura apra inchiesta su casi contagio Covid tra lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi sono infortuni sul lavoro e noi stiamo tutelando con azioni legali i lavoratori di Santo Stefano. Da settimane e segnaliamo il problema della sicurezza, evidentemente siamo rimasti inascoltati. Ed è il momento che anche la regione si faccia sentire sul punto". Lo dice la segretaria della Cgil Gallura Luisa di Lorenzo. La posizione dei sindacati sui casi di positività al Covid riscontati fra i dipendenti del Billionaire di Porto Cervo, del resort di Santo Stefano (25 addetti contagiati e in isolamento da giorni e due ricoverati in terapia intensiva a Sassari) a cui si aggiungono altri lavoratori stagionali delle strutture ricettive della Gallura colpiti dal virus, è chiara: "La Procura della Repubblica di Tempio apra un'inchiesta". Al momento non ci sono fascicoli aperti ma i sindacati non rimangono con le mani in mano: Cigl e Cisl chiedono che i i casi dei lavoratori del Billionaire e del resort di Santo Stefano siano equiparati agli infortuni sul lavoro mentre l'Ugl ha chiesto spiegazioni al Consorzio Costa Smeralda sulle misure di prevenzione adottate dopo la segnalazione di un vigilante sospetto positivo al coronavirus La Cisl per bocca del segretario Fisascat Giuseppe Atzori auspica poi l'avvio di un'indagine sui casi di contagio di decine di lavoratori: "Dobbiamo sapere se sono state rispettate le misure di sicurezza e come si è operato all'interno delle aziende – spiega Atzori -. Erano previste delle forme di collaborazione e di confronto tra sindacati e datori di lavoro sulle misure per contenere il rischio di contagio, ma molte aziende si sono ben guardate dal coinvolgerci. La Sardegna paga un prezzo altissimo in termini di immagine e di presenze turistiche per il mese di settembre". Gli fa eco il coordinatore della Cisl Gallura, Mirko Idili: "Procura, ispettorato del lavoro e lo Spresal, ognuno nel proprio ambito, facciano la loro parte". Un'inchiesta sulle informazioni false e incomplete date dai clienti di discoteche e locali della Gallura è stato sollecitata anche dal sottosegretario alla Sanità Pierpaolo Sileri. (Rsc)