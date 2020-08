Piemonte: Regione, dal 31 agosto via libera alla riapertura degli asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 31 agosto, in Piemonte, potranno ripartire i servizi destinati all'infanzia (fascia 0-3 anni). Parliamo di asili nido, micro nidi, sezioni primavera, centri di custodia oraria e nidi familiari. Lo ha stabilito la Regione Piemonte con un'ordinanza ad hoc firmata ieri dal governatore Alberto Cirio. Per il Presidente della Regione Piemonte e per l’Assessore regionale all’Istruzione si tratta di un risultato molto importante, frutto di un lungo percorso finalizzato a riaprire il prima possibile, venendo così incontro alle esigenze delle famiglie, dei bambini e di tutti i lavoratori del comparto. Tutti soggetti che sono stati costretti, dall’emergenza coronavirus, a subire immensi disagi, sia di natura economica che personale. Per tale ragione la Regione ha voluto, compatibilmente con le direttive nazionali, anticipare il più possibile la data di riapertura dei servizi 0-3 anni, confidando che questa scelta sia davvero il primo passo per un ritorno alla normalità ordinata e nella più rigorosa sicurezza.(Rpi)