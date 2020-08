Campania: Schifone (Fd'I), su scuola e trasporti completo fallimento di governo, Regione e Comune Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Schifone ha aggiunto: "Siamo al grottesco. Ma sulla vicenda trasporti, in Campania e a Napoli non sono esenti da responsabilità il sindaco con la bandana e il presidente sceriffo incapaci di garantire il funzionamento del trasporto pubblico locale. Anm e Eav, due aziende allo sbando che solo oggi, a circa due settimane dalla riapertura della scuola, lanciano l'allarme. De Gregorio, fedelissimo di De Luca, candidamente ammette che se non cambierà qualcosa sarà il caos perché il numero dei mezzi non è cambiato e questi erano sovraffollati già prima del Covid". Schifone ha concluso: "Per quanto riguarda Anm, il sindaco fa sapere che dal 14 settembre, con la ripresa della scuola serviranno nuove assunzioni. Tutto prevedibile, ma la logica del tiro a campare ha prevalso sul buonsenso". (Ren)