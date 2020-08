Torre del Greco (Na): Gorga (Campania Libera), mi batterò per copertura stazione circumvesuviana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la città e per i cittadini la copertura della stazione Circumvesuviana di Torre del Greco significherebbe risolvere problemi che si trascinano da decenni. Mi batterò affinchè questo vecchio progetto finalmente si realizzi, avendo verificato che tecnicamente l'operazione è possibile". Lo ha dichiarato in un anota Clelia Gorga, candidata al Consiglio regionale della Campania, con la lista Campania Libera, che sostiene la riconferma a governatore di Vincenzo De Luca. (Ren)