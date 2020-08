Sardegna: su incendi assessore all'Ambiente Lampis assicura, "Regione vicina alle comunità colpite" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ha evidenziato la piaga degli incendi con i quali la Sardegna ogni anno deve fare i conti: "Sono ancora troppi gli incendi in Sardegna e quello di Mandas è stato uno dei peggiori di quest'anno, oltretutto di difficile gestione per la presenza di un forte vento - ha aggiunto l'assessore Lampis - Anche in questo caso, però, la macchina regionale ha dimostrato professionalità ed efficienza, contenendo la superficie coinvolta e limitando i danni. La Regione, in attesa della definitiva quantificazione dei danni, farà la sua parte predisponendo risposte concrete ed adeguate, consapevole di quanto sia importante salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico dalle mani criminali che lo vogliono distruggere". Prosegue l'attività investigativa del Corpo forestale per individuare le cause dell'incendio: "Sia chiaro a tutti che la Regione intende costituirsi sempre parte civile contro i colpevoli, perché non sono più accettabili comportamenti irresponsabili verso la nostra terra", ha concluso l'esponente della giunta Solinas. (Rsc)