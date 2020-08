Sardegna: truffa ai danni di una casa farmaceutica, denunciati due coniugi di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a trentamila euro una truffa messa a segno ai danni di una casa farmaceutica con sede in Brianza per la quale sono finiti nei guai due coniugi cinquantenni residenti a Cagliari. I due sono stati denunciati alla procura della Repubblica del capoluogo sardo al termine di un'indagine condotta dagli uomini della II compagnia della Guardia di finanza di Cagliari. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della casa farmaceutica i cui responsabili si sono insospettiti per il costante aumento delle richieste di pagamento di commissioni da parte dei due coniugi, in qualità di informatori medico-scientifici operanti nel sud Sardegna, e con i quali la società ha stipulato un contratto di rappresentanza. Il rapporto contrattuale, regolarmente stipulato, prevedeva il pagamento da parte della società farmaceutica brianzola di apposite commissioni ai due informatori medico-scientifici quantificate sul numero dei campioni di farmaci e di altri prodotti distribuiti al personale medico e sul numero di contatti intrapresi con questi ultimi, con l'impegno da parte dei medici contattati di formulare successivamente richieste di acquisto alla casa farmaceutica brianzola. (segue) (Rsc)