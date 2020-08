Sardegna: partirà da Orune "Casa Sardegna", un progetto della Regione per valorizzare cultura e tradizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto, fortemente condiviso dal presidente Solinas - ha aggiunto l'assessore Zedda di concerto con l'assessore regionale della Cultura, Andrea Biancareddu - ha come elemento di identità collettiva dei sardi il nuraghe, la nostra casa più antica, che rappresenta il vero e forte legame tra la Sardegna e gli emigrati sardi nel mondo". "La visita di oggi è stata una occasione di confronto sulle azioni avviate dalla Giunta Solinas per fronteggiare le gravi conseguenze determinate dalla pandemia da Covid-19, in modo specifico per il sostegno della filiera turistica a favore delle piccole realtà imprenditoriali", ha precisato Zedda. (segue) (Rsc)