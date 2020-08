Pompei: clochard nel parco archeologico, i sindacati vogliono i responsabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto, perché i sindacati hanno incalzato: "Tra l’altro, è fondamentale che il dirigente identifichi i responsabili della diffusione esterna del video registrato dalle telecamere, la sera dell’intrusione del clochard ritrovato a dormire nei bagni del Quadriportico dei Teatri. Di conseguenza al fine di garantire la sicurezza del Parco archeologico, ritenendo indispensabile risolvere le criticità suddette, abbiamo chiesto all’amministrazione di sapere: quali sono state le carenze che non hanno consentito di segnalare l’intrusione del clochard; chi sono i dipendenti dell’amministrazione, oltre al personale della sala regia, abilitati alla visione delle telecamere di videosorveglianza; se ci sono soggetti, dipendenti o meno dell’amministrazione, abilitati alla visione delle telecamere di videosorveglianza con collegamento anche da remoto; Le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a sostituire il precedente impianto di videosorveglianza e se il nuovo sistema di videosorveglianza e stato sottoposto ad oppotuno collaudo per verificarne l’efficienza e l’efficacia del funzionamento". (Ren)