Regionali: Zinzi (Lega), a Caserta un plebiscito per Matteo Salvini

- "E' stato un vero plebiscito questa mattina per Matteo Salvini con la foto di piazza Margherita colma di persone entusiaste puntiamo dritto alla guida della città che non può essere amministrata da una giunta a guida Pd completamente inadeguata a gestire il capoluogo della nostra provincia. Da Marino, come dal suo mentore De Luca, abbiamo assistito a chiacchiere e promesse, ma a zero fatti. Servono competenza, dinamismo e concretezza per rilanciare Caserta". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale uscente della Lega Gianpiero Zinzi. (Ren)