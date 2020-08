Campania: Ciarambino (M5s), sono tornate le formiche al San Giovanni Bosco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Se chi governa questa regione non è in grado di tenere a bada neppure le formiche, come può arginare una possibile nuova emergenza Covid e come può garantire il diritto alla salute? Questi sono i miracoli della sanità che sentiamo spesso sbandierare e questa è la gente che rischiamo di ritrovarci ancora una volta alla guida della Campania. Ma non è ancora finita. La maggioranza dei campani può aiutarci a rispedirli a casa. Solo così possiamo riprenderci il sacrosanto diritto alla salute che questi signori ci hanno negato per troppi anni". Infine l'esponente M5s ha concluso: "Il San Giovanni Bosco è lo stesso ospedale finito in un'inchiesta della Procura Antimafia perché sotto il controllo della camorra. Pagine inquietanti contenute in un dossier della commissione Antimafia che giace da mesi sul tavolo del ministro degli Interni in calce a una richiesta di commissariamento della Asl Napoli 1. Alla luce di questo episodio, mi chiedo cosa debba accadere ancora perché la Lamorgese si decida a dar seguito a un provvedimento nell'interesse della salute dei cittadini della Campania". (Ren)