Regionali: Gelmini (FI), tempo degli sceriffi è finito, Caldoro miglior candidato per Campania

- “Stefano Caldoro è il candidato migliore per la Campania, il tempo degli sceriffi è passato, dobbiamo lasciarceli alle spalle. Non si governa con le battute o con pratiche clientelari, serve una ricetta seria, credibile e liberale, quella di Forza Italia e del centrodestra unito". Lo ha affermato Maria Stella Gelmini durante una manifestazione politica a Caserta: "In politica ci devono essere affidabilità e competenza, per questo il centrodestra ha scelto di candidare Caldoro, la persona giusta al posto giusto. Inoltre, questa è la regione più grande chiamata al voto a settembre, l’appuntamento elettorale è quindi un test anche per il governo nazionale a cui da qui bisogna mandare un avviso di sfratto". Gelmini ha aggiunto: "Da qui deve partire il riscatto del Mezzogiorno, dei giovani e delle donne meridionali, degli imprenditori e dell’economia di una zona completamente dimenticata da questo governo che non ha saputo investire bene le risorse a disposizione, limitandosi a misure esclusivamente assistenzialistiche". Quindi ha concluso: "Mi auguro che la Campania sappia rappresentare la svolta che serve a tutta Italia, che incarni quell’esigenza di competenza e conoscenza dei problemi necessaria per individuarne soluzioni“. (Ren)