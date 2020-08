Sardegna: ospedale Delogu di Ghilarza, presidente commissione Sanità Gallus minaccia, "via la fiducia ad assessore Nieddu"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se entro i primi di settembre non riaprirà il punto di primo intervento dell'ospedale 'Delogu' di Ghilarza toglierò la stima, l'appoggio, la fiducia e anche l'amicizia all'assessore alla Sanità. La popolazione dell'alto oristanese è stanca di altri rinvii". Non usa mezzi termini il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale della Sardegna e sindaco di Paulilatino, Domenico Gallus sulla difficile situazione del nosocomio di Ghilarza. Il punto di primo intervento del "Delogu" è infatti sbarrato da novembre, una situazione che sta causando gravi disagi alla cittadinanza che chiede a gran voce che vengano anche riprese tutte le attività sanitarie sospese, in particolare visite ed interventi. Il Comitato nato per difendere l'ospedale minaccia una manifestazione sulla statale 131 e davanti alla prefettura per il prossimo 20 settembre. "Vogliamo che l'assessore mantenga la parola - ha detto Gallus - visto che 15 medici per l'emergenza-urgenza sono stati abilitati. Ora attendiamo il contingente per Ghilarza, ha preso impegno ad aprire ai primi di settembre". (Rsc)