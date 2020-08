© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stretta di mano tra Caldoro e Salvini è una delle immagini più raccapriccianti di questa campagna elettorale. La Lega Nord non entrerà in Campania. Caldoro chieda scusa ai campani per averci provato e si ritiri dalle scene". Lo ha detto il candidato M5s Valeria Ciarambino in un tweet. (Ren)