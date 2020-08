Sardegna: ok dalla commissione Sanità del Consiglio regionale al contributo per le coppie che si sposano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con voto unanime la commissione Sanità ha approvato questa mattina la proposta 67 della giunta, che prevede un contributo massimo di 4 mila euro per le coppie sarde che si uniranno in matrimonio quest'anno e nel 2021. Il primo requisito è la residenza in Sardegna di almeno uno dei coniugi mentre è indifferente che il rito sia civile o religioso. Tra le spese ammesse a contributo ci sono i fiori, il catering, gli artisti, il fotografo, il parrucchiere, la sala, i viaggi e l'abbigliamento. Lo stanziamento è di un milione di euro per il 2020 ma le somme eventualmente non spese (visto che la legge non sarà approvata prima di settembre 2020) saranno riversate sul fondo del 2021, pari a 500 mila euro. (segue) (Rsc)