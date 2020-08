Sardegna: ok dalla commissione Sanità del Consiglio regionale al contributo per le coppie che si sposano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatto il presidente della commissione, Domenico Gallus: "E' un provvedimento importante e non solo simbolico, perché mira a sostenere i matrimoni ma prima di tutto quelli di centinaia di nuove famiglie sarde che si formano senza grandi disponibilità economiche. Penso che questa legge potrà avere anche una funzione di contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni sardi e mi auguro che la macchina amministrativa per l'erogazione del contributo sia rapida ed efficiente". Ora la proposta 67 è chiamata alla discussione e voto finale in Aula. (Rsc)