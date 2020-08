Regionali: Nappi (Lega), garantire il voto a malati Covid, appello al prefetto di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna consentire agli elettori affetti da Covid-19 di poter esercitare il loro diritto al voto per le regionali. Il lentissimo screening in corso, con eventuale quarantena domiciliare una volta accertata la positività, impedisce la piena partecipazione alla consultazione elettorale". L'appello in una nota a firma di Severino Nappi, candidato alle regionali in Campania con la Lega: "Lunedì scade il termine entro cui inviare la domanda al Comune di Napoli per poter votare a casa: ritengo sia doveroso far slittare tale scadenza almeno all'8 settembre in modo da favorire una maggiore partecipazione, riducendo l'astensionismo". Nappi ha concluso: "Sono certo che il Prefetto Valentini accoglierà la richiesta e porrà subito la questione al Viminale. Altrimenti migliaia di cittadini saranno privati di un diritto costituzionale, compromettendo di fatto la regolarità delle elezioni". (Ren)