Napoli: scoperto e sequestrato forno abusivo che bruciava materiale tossico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre durante l’ispezione dei locali, inoltre, sarebbero state verificate anomalie anche riguardo il forno, che è risultato collegato ad una canna fumaria priva di qualsiasi impianto di abbattimento delle polveri ed il relativo condotto di immissione era costituito in amianto la cui combustione nuoce gravemente alla salute. Contattata l’Asl di zona, sono stati posti i sigilli al laboratorio e al forno e saranno avviati i procedimenti di ordine di rimozione e messa in sicurezza della canna fumaria. La titolare dell'esercizio è stata denunciata alla autorita giudiziaria per il reato di combustione di rifiuti e immissione illecita in atmosfera di sostanze nocive e sanzionata amministrativamente per l'attività di panificazione abusiva. (Ren)