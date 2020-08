Sardegna: truffa ai danni di una casa farmaceutica, denunciati due coniugi di Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'ultima, nonostante l'incremento del volume delle commissioni richieste dai due coniugi informatori medico-scientifici, notava un non corrispondente incremento delle vendite nell'area di interesse del sud Sardegna. Le successive indagini, condotte attraverso l'acquisizione e l'analisi di ampia documentazione, hanno fatto emergere e confermato l'ingegnoso sistema fraudolento che i due coniugi hanno posto in essere a danno della società farmaceutica: i due hanno emesso numerose fatture per provvigioni su campioni di farmaci e altri prodotti farmaceutici ricevuti ma di fatto mai consegnati se non a soggetti terzi di fantasia. In molti casi, anche i medici indicati come contattati dai due informatori medico-scientifici sono risultati assolutamente ignari di qualsiasi conoscenza del contesto né mai hanno firmato alcuna scheda di profilazione come futuri e potenziali clienti. I due coniugi sono stati denunciati per il reato di truffa e sostituzione di persona, mentre l'ammontare del danno arrecato alla casa farmaceutica è stato quantificato per un importo di 30.000 euro. (Rsc)