Campania: Iozzino (M5s), sindaco Angri (Sa) usa canali istituzionali per campagna elettorale

- “Chiudere tutte le sue comunicazioni istituzionali con lo slogan elettorale delle sue liste è quello che sta facendo il sindaco uscente del comune di Angri: un comportamento sleale e scorretto nei confronti degli altri candidati politici". Lo ha dichiarato in una nota il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Iozzino: "È una vergogna quello che sta succedendo negli ultimi giorni sui social: abbiamo deciso di scrivere una lettera di denuncia e diffida al Prefetto di Salerno e all'Agcom chiedendo di intervenire immediatamente nel comportamento irrispettoso del primo cittadino uscente di Angri. Sul profilo istituzionale dell'amministrazione, ed in particolare quello come primo cittadino, il sindaco si serve dei canali preposti per legge alla comunicazione istituzionale per fare campagna elettorale con il logo della sua coalizione pseudo leghista AvantiAngri”.(Ren)