Pompei: clochard nel parco archeologico, i sindacati vogliono i responsabili

- "L’intrusione del clochard nell’area archeologica di Pompei, avvenuta nella serata di giovedì 20 agosto, ha evidenziato una falla nel sistema di sicurezza del Parco archeologico di Pompei, così da indurre le organizzazioni sindacali a presentare una richiesta di indagine, peraltro già annunciata dal direttore generale". Lo hanno scritto in una nota la Cisl, la Flp e l'Unsa: "Lo scopo è quello di far in modo che siano individuati le criticità, e le eventuali responsabilità, che hanno permesso il disservizio; e che pur non avendo procurato danni ai reperti archeologici, hanno comunque causato un danno di immagine al personale che svolge con dedizione il proprio servizio. I sindacati ritengono dunque necessario, ed auspicano, che l’amministrazione si attivi rapidamente per individuare le cause delle inefficienze del sistema di videosorveglianza, visto che la zona, da Porta Stabia al Quadriportico dei Teatri, è servita da numerose telecamere, costate, a più riprese, sembrerebbe circa 3 milioni di euro". (segue) (Ren)