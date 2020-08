Pescara: consegnato in Comune nuovo scuolabus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista dell'annunciata riapertura dell'anno scolastico il comune di Pescara ha voluto farsi trovare pronto e quindi, unitamente all'adeguamento degli edifici che ospiteranno gli alunni, ha proceduto a rinforzare il proprio parco mezzi deputato al servizio di trasporto. Questa mattina, nel piazzale antistante palazzo di città (largo Chiola), la Maldarizzi automotive, società che si è aggiudicata la gara, ha infatti consegnato all'amministrazione uno scuolabus di ultima generazione, moderno e con alti standard di sicurezza sia a vantaggio dei trasportati che degli utenti della strada, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme in materia e dallo stesso Codice della strada. Si tratta di un Mercedes Benz - modello Sprinter 519 - in grado di accogliere 32 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre a un accompagnatore e a un autista. L'allestimento apposito per il comune di Pescara ha naturalmente tenuto conto delle esigenze attuali o eventuali riconducibili all'emergenza sanitaria. Alla consegna delle chiavi era presente anche il sindaco Carlo Masci: "Questo scuolabus - ha detto il primo cittadino - assume un valore simbolico speciale, perché tutti auspichiamo che le lezioni possano riprendere regolarmente e restituire alla nostra comunità, e naturalmente ai nostri bambini, la sensazione di tornare alla normalità perduta. Quando lo scuolabus colorato passerà per prelevare i piccoli, in quel momento potremo pensare che finalmente avremo voltato pagina. Il trasporto scolastico - ha continuato Masci - è infatti al tempo stesso un servizio comunale attivato per facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche sul territorio comunale; ma è anche, proprio grazie allo scuolabus, uno strumento che crea la comunità, che dà il senso della vicinanza e del servizio". (segue) (Gru)