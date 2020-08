Pescara: consegnato in Comune nuovo scuolabus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scuolabus consegnato questa mattina è dotato di segnalatori lampeggianti retrostanti per la sosta e il movimento in entrata e uscita dei passeggeri, di Abs per l'autista e di sistema Sp (di Stabilità sul fondo stradale), oltre che dell'ultra-evoluto "Active breake assistant", che fa sì che il pulmino, fuori dal territorio urbano (ad esempio sulle tangenziali e su strade a scorrimento veloce), non possa superare determinati limiti di velocità (e nel caso ciò avvenisse l'autista riceverebbe alert dal cruscotto e dalla pressione sul petto della cintura di sicurezza); in città, invece, il mezzo si bloccherebbe automaticamente se i sensori rilevassero la presenza vicina di auto, pedoni o animali. Il Comune ha acquisito il mezzo - grazie all'offerta ricevuta sul Mercato elettronico (Mepa) - con una consistente riduzione dell'investimento necessario. (Gru)