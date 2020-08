Coronavirus: 21 casi positivi a Quartu Sant'Elena, contagiati cinque carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cinque finora i casi di positività al Covid-19 nella caserma dei Carabinieri di via Milano a Quartu Sant'Elena. I militari in servizio in quella sede, in via precauzionale, sono stati tutti sottoposti a tampone e coloro che sono risultati negativi sono rientrati subito in servizio. La caserma è stata immediatamente sanificata e sono stati ricostruiti i contatti stretti avuti dai carabinieri contagiati, tutti asintomatici. L'ipotesi più probabili è che si tratti di casi di "importazione". Nella città del cagliaritano, intanto, aumentano i casi di positività: 21, secondo i dati di ieri. Si tratta soprattutto di giovani contagiati durante le serate della movida o in vacanza. Sempre a Quartu Sant'Elena risultano tre ricoverati in ospedale in buone condizioni. "Si tratta di cittadini tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, la situazione è sotto controllo", ha detto il sindaco di Quartu, Stefano Delunas. Sempre nel cagliaritano, tre casi di contagio anche a Quartucciu: "Su altre due persone si sta attendendo l'esito del tampone", spiega il sindaco del paese, Pietro Pisu. (Rsc)