Napoli: scoperto e sequestrato forno abusivo che bruciava materiale tossico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia municipale di Napoli hanno posto i sigilli ad un forno abusivo in piazza Margherita nella zona di Chiaiano. La titolare dell’esercizio alimentare avrebbe gestito in proprio un forno con annesso laboratorio di panificazione dove esercitava la vendita al pubblico. Nelle attività di controllo gli agenti avrebbero riscontrato che per la cottura venivano utilizzati materiali altamente tossici. Il forno, infatti, sarebbe stato alimentato dalla combustione di cassette di legno della frutta e pedane da imballaggio usate. L’uso di questi materiali, intrise di sostanze pericolose a causa dell'uso cui comunemente sono destinate, è severamente vietato perchè classificati come rifiuti speciali. Le pedane sono state ritrovate contaminante da oli minerali e idrocarburi ed altri elementi potenzialmente nocivi. (segue) (Ren)