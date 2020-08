Musica: sabato a Ravello si celebra il centenario della nascita del jazzista Charlie Parker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La 68esima edizione del Ravello Festival, segnata da un forte connotazione internazionale che abbraccia più generi, si concede una serata speciale per celebrare, il centenario della nascita, Charlie Parker, uno degli interpreti più carismatici della storia del jazz e figura simbolo delle rivendicazioni dei diritti della comunità nera d'America". L'annuncio in una nota: "Il progetto che sabato 29 agosto (ore 21.30) prenderà corpo sul Belvedere di Villa Rufolo è una prima assoluta prodotta dalla Fondazione Ravello. Sul palco Stefano Di Battista, Flavio Boltro, Julian Oliver Mazzariello, Dario Deidda e Roberto Gatto, per evocare lo stellare quintetto di Parker, che vedeva protagonisti accanto al leader, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus e Max Roach". (segue) (Ren)