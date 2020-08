Molise: Filomena Calenda sollecita iniziative rapide per vicenda "Istituto comprensivo Bosco" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calenda suggerisce due possibili soluzioni per ovviare a tale problematica, anche in considerazione delle possibili deroghe ministeriali previste in questa fase di emergenza sanitaria per la ripartenza del mondo scolastico. "Sarebbe opportuno e auspicabile - osserva - che in attesa di una nomina definitiva del nuovo dirigente scolastico, l'incarico di reggente venisse assegnato alla stessa Di Sanza, la quale negli ultimi mesi ha lavorato in sinergia con docenti, tecnici e personale, per progettare l'inizio del nuovo anno scolastico e meglio di tutti conosce le dinamiche e le problematiche dell'Istituto. O in alternativa sarebbe logico affiancare, mediante un provvedimento ufficiale, la Di Sanza al nuovo reggente che sarà nominato. In tal modo - conclude Calenda - si potrà dar vita a un confronto costruttivo e indispensabile per iniziare l'anno scolastico in assoluta sicurezza. Sono certa che le istanze dei numerosi genitori troveranno un riscontro positivo". (Gru)