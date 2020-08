Sardegna: a Istituto alberghiero di Oristano le lezioni riprenderanno online, mancano banchi e locali sono inadeguati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono banchi singoli e le condizioni per lo svolgimento della didattica in sicurezza, motivo per il quale all'Istituto alberghiero di Oristano (1.200 studenti), le lezioni riprenderanno solo online. Lo ha deciso il dirigente scolastico Gian Domenico Demuro che denuncia: "Si torna in classe con le stesse condizioni di un anno fa. Non abbiamo la possibilità di ospitare tutti gli studenti secondo le disposizioni ministeriali. Con i banchi tradizionali possiamo ospitare solo dodici alunni in un'aula per garantire il rispetto delle distanze con la conseguenza di dover alternare una settimana di lavoro a scuola con una di lezioni a distanza". Anche l'ipotesi di dividere le classi non sembra praticabile per mancanza di personale. L'istituto ha effettuato per tempo l'ordinazione dei banchi singoli ma sulla consegna c'è ancora incertezza. Altro problema è organizzare gli ingressi e le uscite senza creare assembramenti. Motivi per i quali dal prossimo 22 settembre le lezioni con tutta probabilità, riprenderanno solo online. (Rsc)