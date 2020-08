Sardegna: partirà da Orune "Casa Sardegna", un progetto della Regione per valorizzare cultura e tradizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama "Casa Sardegna" il progetto della Regione che si propone di valorizzare la componente identitaria dei sardi attraverso le massime espressioni artistiche, archeologiche, oltre che sportive, della Sardegna. Dell'iniziativa si è parlato oggi ad Orune, nel nuorese, piccolo borgo barbaricino, caratterizzato da radicate tradizioni, usi e costumi, che è stato individuato per dare il via al progetto. "Promuovere e valorizzare il territorio della nostra Isola, in particolare le zone interne che esprimono una forte componente identitaria dei sardi - ha dichiarato l'assessore regionale al Lavoro, Alessandra Zedda - è peculiarità della Regione, anche in virtù di una prospettiva di sviluppo economico e sociale". (segue) (Rsc)