Sardegna: partirà da Orune "Casa Sardegna", un progetto della Regione per valorizzare cultura e tradizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo dare un segnale importante di attenzione verso le zone dell'interno e soprattutto verso le espressioni locali che si caratterizzano per la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico, archeologico e ambientale", ha concluso la vicepresidente. All'incontro hanno preso parte anche il sindaco di Orune, Pietro Deiana e alcuni amministratori comunali. Nell'ambito delle iniziative per la promozione e la valorizzazione del territorio e delle peculiarità locali, andrà in scena lo spettacolo itinerante "Setterane e tutti i gradi di un passaggio" dell'artista, sociologo, scrittore, musicista e pittore Alessio Ninu, che toccherà diverse tappe dell'Isola. (Rsc)