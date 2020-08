Sardegna: petizione contro gli incendi, 100 mila alberi in cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una petizione indirizzata al presidente della regione Sardegna Christian Solinas per chiedere che vengano messi a dimora 100 milioni di alberi in cinque anni. Promotrice dell'iniziativa Bianca Maria Locci, insegnante che ha proposto al presidente della Regione, Christian Solinas, di salvare il patrimonio naturale della Sardegna. Gli incendi anche in questa estate ogni giorno in Sardegna distruggono ettari ed ettari di macchia mediterranea e boschi - si legge -. Proprio in questi giorni abbiamo assistito impotenti all'inferno che gli incendiari, ancora una volta, hanno scatenato da nord a sud dell'Isola. Il danno è incalcolabile, si chiama desertificazione, ma un rimedio c'è: piantare di nuovo gli alberi". Secondo la promotrice, per salvare la Sardegna e farla tornare ciò che era un vero polmone verde nel cuore del Mediterraneo, è stato calcolato che occorre piantare 100 milioni di alberi nell'arco di 5 anni. La petizione dal titolo: "La Sardegna brucia, restituiamole i suoi alberi" è stata lanciata su Change.org attraverso il link: http://chng.it/SYXGtcJF (Rsc)