Scuola: Rivellini (Fd'I), governo e Regione Campania lasciano i presidi da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A venti giorni dall'inizio dell'anno scolastico il governo ha finalmente deciso di convocare le Regioni per stabilire le linee guida per la riapertura. Quello a cui stiamo assistendo è un vero e proprio caos, dove ogni Regione e ogni istituto si sta muovendo per conto proprio. Sento di presidi che stanno acquistando con fondi propri i nuovi arredi per consentire il distanziamento, altri che da mesi si sgolano, invano, avvisando che la propria scuola non potrà garantire il distanziamento imposto e chiedendo immediate soluzioni alternative". Lo ha affermato in una nota il candidato alla Regione di Fratelli d'Italia Enzo Rivellini. (segue) (Ren)