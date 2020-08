Abruzzo: su ripartenza scuola sindacati impegnati ad affrontare le emergenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le organizzazioni sindacali, "la situazione relativa ai trasporti è al momento quella più allarmante. Arrivano segnalazioni di forti criticità in tutti i territori della Regione che in diversi casi si traducono nell'impossibilità di consentire a tutti gli studenti pendolari di raggiungere le scuole. Con le regole attuali, circa le metà rischierebbero di restare a piedi: un dato grave, che manifesta anche l'assenza di una cabina di regia regionale sul tema. Al tavolo - proseguono ancora i sindacati - era presente solo il rappresentante della Tua (Società trasporto Abruzzo), che ha crudamente rappresentato l'impossibilità di trasportare tutti gli alunni stante le attuali indicazioni in vigore relative al distanziamento. La Tua rappresenta appena il 60 per cento del trasporto scolastico regionale, ma le medesime criticità interessano anche le ditte che assicurano il restante 40 per cento". Quanto, poi, alla questione dell'edilizia scolastica, i sindacati continuano: "Su questo tema ci è stata rappresentata una situazione meno drammatica di quanto si paventava. I rappresentanti degli Enti locali ci hanno assicurato che i lavori per l'adeguamento e il reperimento degli spazio sono in corso, e si sono impegnati a risolvere tutte le situazioni più critiche prima della ripartenza delle lezioni. Allo stato, però, si tratta di semplici parole, senza riscontri oggettivi: abbiamo chiesto pertanto, in occasione dei prossimi incontri del Tavolo operativo, un monitoraggio puntuale sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle criticità rilevate. E' necessaria - osservano sempre i sindacati - una forte collaborazione tra scuola ed enti locali e interventi tempestivi di questi ultimi per rispondere alle esigenze di reperimento degli spazi per garantire la didattica in presenza". (segue) (Gru)