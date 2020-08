© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Matteo Salvini non ha indossato la mascherina nell'incontro di ieri a via Traiano a Benevento e sarà multato per questo". L'annuncio è arrivato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha puntualizzato che "la manifestazione non era autorizzata". Il sindaco sannita ha aggiunto: "Da lui comportamento sprezzante delle normative che impongono mascherina dopo le 18". (Ren)