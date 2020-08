Campania: De Luca, parlano i fatti, nostre priorità lavoro e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo provvedimento esecutivo del governo regionale nel corso del 2020 ha riguardato il piano per il potenziamento della videosorveglianza stradale nella Sesta Municipalità di Napoli (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio), con l’installazione sul territorio di una serie di postazioni di telecamere e lettori di targa dislocate in punti strategici". Lo ha scritto sui social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha aggiunto: "In questi anni, abbiamo realizzato impianti di videosorveglianza ai Decumani, alla Sanità, a Chiaia, Piscinola, Scampia, Marianella e Chiaiano. Altri interventi sono in corso nei quartieri e nelle aree più a rischio della città e della nostra regione. Creare lavoro, in particolare per i giovani, e garantire la sicurezza per ogni cittadino sono le nostre priorità". (Ren)