Portici (Na): minaccia carabinieri con il coltello, arrestato

- I carabinieri della stazione di Portici (Na) insieme ai militari della sezione radiomobile di Torre del Greco e della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato per resistenza un 53enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari erano intervenuti presso l’abitazione del 53enne per una precedente lite avuta con i condomini. L'uomo, trovato ancora in forte stato d’agitazione, durante la sua identificazione ha iniziato a spintonare i militari con violenza crescente facendoli arretrare sotto la minaccia di un coltello da cucina. Nonostante la concreta minaccia alla loro incolumità, i militari hanno disarmato, bloccato e arrestato l’uomo. Ristretto in camera di sicurezza è ora in attesa di giudizio.(Ren)