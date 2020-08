Sardegna: il sindaco di Macomer dice no ad area Covid nella Rsa del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Macomer in Sardegna, Antonio Succu, dice un secco "no" all'ipotesi di utilizzare la Residenza sanitaria assistita della cittadina come area sanitaria temporanea per la gestione dei pazienti Covid negativizzati. Lo fa con una missiva indirizzata all'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu. "L'apertura della Rsa, prima e unica nella provincia di Nuoro - spiega Succu - è stata una battaglia del territorio durata anni, per un servizio indispensabile per i nostri anziani, malati cronici e persone non autosufficienti, che non vorremo vedere vanificata". "Non si capisce - conclude il primo cittadino di Macomer - quale sia la logica che porta a voler istituire un centro per pazienti Covid in un territorio ancora pressoché immune. Chiediamo con fermezza la rettifica della delibera, escludendo la Rsa di Macomer dall'elenco delle strutture per la gestione dei pazienti Covid negativizzati, positivi asintomatici, con preghiera di un suo sollecito agli uffici competenti per la conclusione della procedura di accreditamento della struttura". (Rsc)