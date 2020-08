Campania: Schifone (Fd'I), su scuola e trasporti completo fallimento di governo, Regione e Comune Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scuola e trasporti, l'incompetenza del governo è sotto gli occhi di tutti. A circa due settimane dalla riapertura delle scuole i giallorossi non hanno le idee chiare su come favorire la ripresa delle lezioni in sicurezza". Lo ha dichiarato in una nota Marta Schifone, responsabile nazionale Professioni di Fratelli d'Italia e candidata alle elezioni regionali: "Da marzo a oggi ecco cosa tali menti eccelse hanno 'partorito: banchi con le rotelle e probabile obbligo di mascherine nelle classi in cui il distanziamento non può essere garantito. Gli ci sono voluti cinque mesi per tale ricetta. Ma se l'intervento salvifico per la ripresa scolastica è l'obbligo di mascherina, perché gli alunni, che siano bambini, adolescenti o universitari, non hanno potuto ricominciare a studiare in presenza già a maggio? La risposta è semplice. Il governo, con la ministra Azzolina ha manifestato tutto il suo pressapochismo, evitando il confronto e rimandando ogni decisione a data da destinarsi. Grazie a loro sulla riapertura della scuola in sicurezza restano più incognite che certezze". (segue) (Ren)