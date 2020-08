Molise: Filomena Calenda sollecita iniziative rapide per vicenda "Istituto comprensivo Bosco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle proteste dei genitori, riguardanti l'imminente nomina di un reggente per "l'Istituto comprensivo San Giovanni Bosco" di Isernia, il consigliere regionale Filomena Calenda ha indirizzato una nota al direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini, e per conoscenza anche al ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Ho inteso - spiega Calenda - farmi portavoce delle numerose istanze pervenutemi dai genitori in merito all'imminente pensionamento dell'attuale dirigente, Mariella Di Sanza e la conseguente procedura di nomina di un reggente per la scuola isernina. Un provvedimento che avviene in un momento delicato per il sistema scolastico regionale, alle prese con l'inizio delle lezioni in presenza e con le nuove direttive per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 tutt'ora in atto. Come è noto", prosegue Calenda, "a partire dal prossimo 1 settembre 2020 il preside Di Sanza sarà collocata in pensione e l'Usr ha già provveduto a pubblicare un avviso per individuare un reggente che la sostituisca. I genitori, considerata la straordinarietà della situazione e i tanti interrogativi che accompagnano l'inizio del nuovo anno scolastico, hanno chiesto una nomina definitiva o una proroga dell'incarico alla Di Sanza". (segue) (Gru)