Campania: Borrelli (Verdi), crollo costone su spiaggia a Ischia conferma pericoli dovuti all'abusivismo edilizio (2)

- Borrelli ha aggiunto: "Finora siamo stati anche fortunati, perché non c'è stata nessuna vittima ma se non si interviene presto l'intera spiaggia potrebbe scomparire. Chiediamo che vengano eseguiti nell'immediato degli interventi di messa in sicurezza perché a novembre e dicembre, quando ci saranno le prime mareggiate, potrebbero verificarsi crolli molto più consistenti". Quindi l'esponente dei Verdi campani ha concluso il suo intervento: "Nelle more chiediamo anche alla soprintendenza, aggiungendoci all'appello del sindaco di Forio Del Deo, di sbloccare subito almeno i lavori di consolidamento che un privato si è reso disponibile ad effettuare. Da anni Europa Verde denuncia lo stato di quest'area". (Ren)