Campania: Casciello (FI), richiesta dell'Anci smaschera inefficienza De Luca e governo su scuole

"L'Anci Campania ha proposto al governo e al ministro Azzolina di derogare l'inizio delle lezioni scolastiche in Campania, posticipandole a dopo le elezioni.I sindaci sono giustamente preoccupati e di più lo è il centrosinistra che teme il caos e un crollo del consenso di De Luca smascherato nella sua inefficienza". Lo ha affermato in una nota il deputato di Forza Italia Gigi Casciello: "E' evidente che negli istituti scolastici campani dove e se non sarà possibile garantire la sicurezza agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente, non possa che ripartire con la didattica a distanza, ma è altrettanto chiaro che il problema vero è un altro: l'Anci Campania, a guida centrosinistra, proponendo lo slittamento dell'inizio delle attività didattiche in Campania, cerca di coprire l'inefficienza della Regione Campania, del ministro Azzolina e del governo centrale".