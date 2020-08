Sardegna: bagnino salva infante che rischia di annegare nella piscina di un resort

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane bagnino di Alghero ha salvato un bimbo di appena due anni ripescandolo privo di sensi nella piscina di un resort. E' successo nei giorni scorsi ad Orosei nella costa centro-orientale della Sardegna ma il fatto è stato reso noto solo ieri. E' lo stesso bagnino a raccontare l'accaduto: "Erano le 18.20, poco prima della chiusura della piscina, quando sono stato allertato da alcune persone perché un bimbo era svenuto in acqua per un principio di annegamento. È stato portato sul bordo della piscina e ho eseguito subito le manovre di Rcp per rianimarlo, era anche andato in arresto cardiaco. Accanto a me c'era il padre, che mi ha dato una mano d'aiuto, così come un medico cliente del resort. Poi l'ho affidato alle cure del personale medico del 118, giunto con l'ambulanza". Il bambino è stato ricoverato per un giorno in osservazione e poi è potuto tornare a casa con i genitori. Alessandro Spissu ha seguito le lezioni e conseguito il brevetto di salvamento sotto gli insegnamenti del coordinatore regionale Lorenzo Zicconi. (Rsc)