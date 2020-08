Pescara: Gdf, impresa di volantinaggio operava con 90 lavoratori in nero o irregolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle indagini finanziarie è emerso - spiega la Guardia di finanza - un percorso circolare delle movimentazioni bancarie. A fronte di tali false fatture, infatti, la società 'reale' effettuava il pagamento dei corrispettivi sui conti delle cartiere, le quali provvedevano, attraverso prestanome, al pagamento ai predetti lavoratori in nero, di fatto dipendenti della prima società. Fin dai primi giorni di luglio, ai legali rappresentanti delle società coinvolte era stata applicata la misura cautelare del divieto di esercitare funzioni direttive delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di un anno ed erano stati sequestrati ai responsabili quote di fondi comuni d'investimento e immobiliari per circa 310.000 euro. Ora, a conclusione delle attività e seguendo una logica di approccio trasversale e interdisciplinare tipico dell'agire della Guardia di finanza, sono stati mossi i rilievi attinenti alle assunzioni illecite e comunicati gli elementi d'interesse agli organi competenti, per le procedure di loro spettanza". (Gru)