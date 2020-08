Regionali: Panico (M5s), diritti e contributi fitti non possono diventare merce scambio per campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I diritti non possono esser elemosinati, non devono diventare una merce di scambio in campagna elettorale”. Lo ha dichiarato in una nota il candidato alla Regione Campania Cosimo Panico interviene in merito all'erogazione dei contributi fitti avvenuta in ritardo e tuttora in piena confusione presso il Comune di Pagani: “L'indifferenza della Commissione Prefettizia insieme anche al colpevole ritardo accumulato da alcuni personaggi che gestivano fino a poco tempo fa la Casa comunale, sta rallentando ulteriormente l'erogazione di un contributo che è una misura di dignità per persone che hanno già gravi difficoltà economiche. Il comune di Pagani non ha gestito per nulla bene la questione fin dall'inizio e l'erogazione del contributo fitti resta ancora insufficiente e non espletata". Quindi ha aggiunto: "Oltre ai tanti errori, c'è anche una difficoltà organizzativa presso l'ente comunale che grava sui cittadini. Questo non lo possiamo più permettere". Dunque Panico ha concluso: "Mentre i cittadini attendono un'erogazione che per loro è cruciale, c'è chi invece non si preoccupa assolutamente se non di fare campagna elettorale. Non si può fare però, a spese dei cittadini: è inaccettabile! C'è la necessità di ristabilire giustizia ed equità sociale. La cosa principale deve essere rispettare i diritti e non farli passare per favori da poter spendere per fare clientele elettorali. Il rispetto delle necessità è un diritto dei cittadini”.(Ren)