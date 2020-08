Campania: Ciarambino (M5s), trasformeremo ospedale Piedimonte Matese (Ce) in vero Dea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trasformeremo in un vero Dea di 1 livello l'ospedale di Piedimonte Matese secondo gli standard prescritti dal Ministero, e dunque dotato di specialità come Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Cardiologia con Utic. Ma il nostro obiettivo di governo è ancora più ambizioso: vogliamo realizzare un sistema sanitario che in questa area di fatto abbandonata sia vicino ad ogni cittadino, grazie a una sanità territoriale che oggi non esiste. Attiveremo ospedali di comunità e gli infermieri di famiglia con l'obiettivo di curare e di prendersi cura, perchè nessuno sia lasciato solo e il diritto alla salute sia garantito fin nelle aree più remote dell'alto casertano". Lo ha affermato il candidato alla Presidenza della Regione Campania del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, a Piedimonte Matese (Ce) durante un incontro con i cittadini e rappresentanti delle associazioni che si occupano di sanità. (segue) (Ren)